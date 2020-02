Skudd avfyrt under biljakt ved Trumps gods i Florida

To personer som var i bilen, ble pågrepet etter hendelsen ved hovedinngangen til presidentens gods, opplyser sheriffens kontor i Palm Beach County.

Det er ukjent om noen ble truffet av skuddene. Presidenten var ikke tilstede da hendelsen skjedde, men etter planen skal han tilbringe også denne helgen på Mar-a-Lago.

Hendelsen fant sted fredag formiddag lokal tid ved hovedinngangen til presidentens gods.

Utrykningspolitiet skal allerede ha innledet jakten på SUV-en da den kjørte mot hovedinngangen og brøt sperringene. Da politiet løsnet skudd, raste bilen avgårde. Utrykningspolitiet fikk hjelp av et politihelikopter, og to personer ble pågrepet da de fant bilen. Det er foreløpig ukjent hvem de to var og hvorfor de handlet som de gjorde.

Mar-a-Lago har vært åsted for en rekke sikkerhetsbrudd siden Trump ble president.