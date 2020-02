Unntakstilstand i Italia etter tilfeller av virussmitte

I tillegg stanses alle flyginger mellom Italia og Kina. Det er to kinesiske turister i Italia som har testet positivt for viruset.

De to behandles i isolat ved et spesialinstitutt i Roma.

Unntakstilstanden, som gir myndighetene utvidede fullmakter og kutter ned på byråkratiet, vil vare i seks måneder, ifølge italienske medier.

Politiet har sperret av rommet det kinesiske paret har oppholdt seg, på et hotell sentralt i Roma. To andre kinesiske turister, som reiste til Italia sammen med de smittede, vil også bil virustestet.

En 42 år gammel rumener som arbeider ved hotellet blir også testet, melder flere medier.

Italienske luftfartsmyndigheter opplyser at alle fly som var i lufta før flystansen ble innført vil få lande, og at passasjerene om bord vil bli sjekket for symptomer på viruset.

Flyene får også ta av igjen med passasjerene som har billett tilbake på samme fly.