Første tilfeller av Wuhan-virus registrert i Storbritannia

Det skriver blant andre Sky News.

– Vi kan bekrefte at to pasienter i England, begge medlemmer av den samme familien, har testet positivt for coronavirus, sier professor og helsedirektør Chris Witty.

Pasientene mottar nå spesialbehandling fra det engelske helsevesenet NHS.

– Vi samarbeider tett med Verdens helseorganisasjon (WHO) og det internasjonale samfunnet for å forsikre oss om at vi er forberedt på alt, sier Witty.