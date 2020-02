FN-utsending hardt ut mot Libya-aktører

Salame orienterte torsdag FNs sikkerhetsråd om utviklingen i Libya, der opprørsgeneralen Khalifa Haftar forsøker å styrte den internasjonalt anerkjente regjeringen i Tripoli.

Haftar støttes av Saudi-Arabia, Egypt, De forente arabiske emirater, Egypt og Jordan, og LNA-militsen har et stort antall leiesoldater fra Russland og Sudan i sine rekker.

Statsminister Fayez al-Sarraj og hans regjering har Tyrkia og Qatar i ryggen, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sendt tidligere i år soldater til landet.

Hensynsløse handlinger

Ifølge Ghassan Salame bryter aktører på begge sider av konflikten FNs våpenblokade, til tross for at de offisielt har sluttet opp om forsøk på å få til en fredelig løsning.

– Jeg oppfordrer innstendig partene og deres utenlandske støttespillere til å avstå fra hensynsløse handlinger og i stedet fornye sin uttalte støtte til en våpenhvile, sa Salame i en følelsesladd orientering til Sikkerhetsrådet torsdag.

Under et møte i Berlin 19. januar sluttet ledere fra hele verden opp om kravet om å få slutt på utenlandsk innblanding i Libya, og det var også enighet om at man måtte holde fast ved våpenblokaden av landet.

Kaos og anarki

Oljerike Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime.

Siden har en rekke militsgrupper kjempet om makten, noe som har bidratt til å gjøre Libya til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.

I 2019 ble situasjonen ytterligere forverret da Haftar og hans milits gikk til angrep på Tripoli.