Franske statsborgere fløyet ut av Kina i militærfly

Det melder nyhetsbyrået AFP som har egne journalister om bord i flyet.

De evakuerte vil bli fløyet til en flyplass sør i Frankrike hvor de må gjennom en 14 dager lang karantene.

Også flere andre land har sagt de vil la sine evakuerte statsborgere undergå en karantenetid for å hindre at smitten fra det nye coronaviruset sprer seg. Blant andre vil australske myndigheter bruke en tidligere interneringsleir på øya Christmas Island i Det indiske hav som karantenestasjon i 14 dager for personer som hentes ut fra Wuhan-området.

Kinesiske myndigheter opplyste fredag at 213 personer er meldt døde av viruset siden utbruddet i desember, og at nesten 2.000 nye smittetilfeller er registrert siden torsdag.