Irak gjenopptar militære operasjoner med USA

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar, erklærte den irakiske nasjonalforsamlingen den USA-ledede koalisjonen mot IS for uønsket i landet.

Dette ble gjentatt av statsminister Adel Abdul-Mahdi, og president Barham Saleh understreket at vedtaket i nasjonalforsamlingen var et svar på krenkelse av landets suverenitet.

USA har avvist kravet om tilbaketrekking, og ifølge torsdagens kunngjøring gjennomfører irakiske og amerikanske styrker nå ellers operasjoner mot IS nord i Irak.

Bekrefter

En talsmann for den USA-ledede koalisjonen mot IS, Myles Caggins, bekrefter at operasjonene er gjenopptatt.

– Vi gjenopptar våre operasjoner sammen med irakiske sikkerhetsstyrker for å nedkjempe IS-restene, sier han.

USAs forsvarssjef Mark Esper opplyste torsdag at amerikanerne også har bedt Irak om å få utplassere Patriot-missiler ved sine militærbaser i landet, for å kunne beskytte soldatene der mot iranske angrep.

Iran avfyrte flere missiler mot den amerikanske flybasen Ain al-Asad og en annen base i Arbil etter USAs attentat mot Soleimani. Angrepet ble varslet på forhånd og ingen ble drept.

Ifølge Esper er den irakiske regjeringen splittet i synet på den amerikanske forespørselen.

– Vi trenger tillatelse fra irakerne, sa han under en pressekonferanse i Pentagon torsdag.

Skal reorganiseres

I kunngjøringen fra den irakiske forsvarsledelsen understrekes det at landet holder fast ved at det militære samarbeidet med USA skal reorganiseres, men det er uklart hva som ligger i dette.

Samtidig med nyheten om at de felles operasjonene mot IS gjenopptas, varsles det nye massedemonstrasjoner i irakiske byer mot USAs militære nærvær fredag.