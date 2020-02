Mexicansk sommerfuglaktivist funnet død

Homero Gómez González jobbet for å bevare skogsområder i delstaten Michoacán som monarksommerfugler trekker til om vinteren. Gómez, som ikke var blitt sett siden 14. januar, ble funnet død onsdag, opplyser myndighetene i Michoacán.

Ifølge aktivister kan Gómez' død være knyttet til konflikter om tilgang til vann, ulovlig hogst eller inntektene fra billetter til sommerfuglereservatet han ledet. Påtalemyndigheten opplyser at Gómez' familie mottok en telefonoppringning der de ble bedt om å betale løsepenger, men at etterforskere konkluderte med at oppringningen ikke var troverdig.

Liket er ennå ikke obdusert, men en foreløpig undersøkelse har ikke avdekket noen tegn til ytre vold, opplyser påtalemyndigheten.

Mexicos president Andrés Manuel López Obrador sier i en uttalelse torsdag at dødsfallet er beklagelig.

Millioner av monarksommerfugler trekker om vinteren til skogene i Michoacán og andre steder fra USA og Canada. De er avhengig av skogene for beskyttelse fra regn og kaldt vær.