IMF med milliardpakke til Jordan

Hjelpepakken ble kunngjort torsdag og kommer i form av lån som skal hjelpe Jordan til å redusere eksisterende gjeld og bidra til økonomisk vekst, heter det i en kunngjøring fra IMF.

Støtten skal blant annet bidra til å gjøre myndighetenes skatteinnkreving mer effektiv, redusere elektrisitetsprisen for næringslivet og sørge for at subsidier kun når dem som trenger det.

– Myndighetene vil i tillegg innføre tiltak som skal hjelpe unge og kvinner til å komme ut i arbeidslivet, sier Chris Jarvis i IMF.