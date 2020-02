Farskaps-innrømmelsen setter milliardarv i spill

Albert var Belgias konge fra 1993 til 2013, da han abdiserte på grunn av helsemessige årsaker. Han ga tronen videre til sin sønn Philipp.

I 1958 giftet han seg med med Paola Ruffo di Calabria. Ti år senere kom Boël til verden. For seks år siden tok hun saken til retten for å få svar på om den tidligere kongen er hennes far.

Albert har aldri benektet påstanden offentlig, men nektet i lang tid å avgi DNA-prøver.

Dagsbøter på 50.000 kroner

Etter en positiv DNA-test erkjenner den tidligere kong Albert II av Belgia at han er far til den 51 år gamle skulptøren Delphine Boël. Foto: Frederic Sierakowski / AP

I mai i fjor ble han ilagt dagsbøter på rundt 50.000 kroner inntil han til slutt tok DNA-prøven.

Resultatet har blitt holdt hemmelig mens saken har blitt behandlet i høyesterett, melder NTB og internasjonale medier.



Tirsdag erkjente den tidligere kong Albert II av Belgia at han er den biologiske faren til den 51 år gamle skulptøren Delphine Boël.

Må frasi seg retten til arven fra sin juridiske far

Den belgiske økonomiekspert Ludwig Verduyn mener det ville ha vært mer lukrativt for Delphine Boël å beholde status som etterfølger til sin juridiske far.

Konsekvensen av at 51-åringen får offisiell status som kong Albert IIs datter, betyr samtidig at hun må frasi seg retten til arven fra sin juridiske far, Jacques Boël, skriver borsen.no , som referer fra VRT News.

A DNA test ordered by a court has established that King Albert II of the Belgians fathered a lovechild in the 1960s, after he had denied it for decades https://t.co/pNVPxLFNax — The Times (@thetimes) January 28, 2020

Familien til 51-åringens juridiske far skal være god for en formue 1,6 milliarder euro, tilsvarende 17 milliarder norske kroner. Det er vesentlig mer enn kong Albert II sin samlede formue, som ifølge The Brussels Times anslås til om lag 6,3 milliarder kroner.

– Et langt mareritt



– Hennes liv har vært et langt mareritt som følge av denne letingen etter en identitet. Hun hadde en biologisk far som brutalt avviste henne da denne farskapssaken så dagens lys, sier Boëls advokat Marc Uyttendaele til fjernsynsstasjonen RTL.

Advokaten legger til at Boël bestemte seg for å bringe saken inn for domstolene «for å unngå at hennes barn bærer med seg denne byrden», melder BBC.