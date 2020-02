Fransk erkebiskop frikjent for å dekke over overgrep

Kardinal Philippe Barbarin (69), som er erkebiskop i den katolske kirken i Lyon, ble i mars dømt til seks måneders betinget fengsel for å ha unnlatt å varsle om en prest som sto bak seksuelle overgrep. Pave Frans valgte å ikke avsette erkebiskopen i påvente av ankesaken.

– Jeg kan ikke helt skjønne hva jeg er skyldig i, sa Barbarin under rettsbehandlingen.

Torsdag ble han frikjent av ankedomstolen i Lyon. Foreløpig er det ikke kommet noen begrunnelse for avgjørelsen.

– Denne avgjørelsen er logisk, sier en av Barbarins advokater, Felix Luciani.

Presten som står i sentrum for skandalen, Bernard Preynat (74), har innrømmet systematiske seksuelle overgrep mot gutter over en tjueårsperiode. Han risikerer ti års fengsel og har forklart i retten at de overordnede i den katolske kirken visste hva han drev med helt tilbake i 1970.

– Hadde kirken tatt meg til side tidligere, ville jeg ha stoppet tidligere, sier han.