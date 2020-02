Russland stenger grensen til Kina som følge av virusutbruddet

Russlands statsminister Mikhail Misjustin har gitt ordre om å stenge den russiske grensen i øst mot Kina som et tiltak for å forhindre ytterligere spredning av Wuhan-viruset.

– Vi må gjøre alt for å beskytte vårt folk, sa Misjustin i forbindelse med et regjeringsmøte torsdag.

Det russiske utenriksdepartementet advarer også befolkningen mot å reise til Kina. Russiske borgere som allerede er i Kina rådes til å oppsøke den russiske ambassaden.

Det nye coronaviruset har så langt ikke blitt påvist i Russland.

Verdens helseorganisasjon (WHO) avholder torsdag et nytt møte for å avgjøre om det skal erklæres internasjonal helsekrise som følge av viruset, som hittil har tatt 170 liv i Kina.

Den hittil ukjente typen coronavirus ble først påvist i desember i millionbyen Wuhan i Kina. Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse, gi vanlige influensasymptomer eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang.

I Kina har over 7.000 mennesker testet positivt for viruset, mens det er påvist et mindre antall smittetilfeller i flere land.