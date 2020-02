Ikea stenger alle varehus i Kina

Ikea offentliggjorde onsdag at den ville stenge om lag halvparten av sine varehus i Kina som følge av utbruddet av den nye coronaviruset i Wuhan. Torsdag offentliggjorde imidlertid møbelgiganten at samtlige av utsalgene i landet blir stengt inntil videre.

Kinesiske myndigheter opplyste torsdag at 170 mennesker er døde som følge av viruset og at over 7.700 mennesker nå er smittet. Antallet smittede har økt rekordfort de siste dagene.