Brexitjubel, sorg og antiklimaks

Etter at EU-parlamentet sa ja onsdag kveld, og alskens ledere på begge sider av Kanalen har signert «skilsmissepapirene», er Storbritannias EU-medlemskap ubønnhørlig over. Etter 47 år på innsiden skal britene igjen bli en del av utenforskapet.

Men det er altså lite som endrer seg lørdag morgen. Solen skinner neppe klarere, og fuglene synger verken lystigere eller tristere. For noen kan det rett og slett bli et aldri så lite antiklimaks. I praksis fortsetter nemlig forpliktelsene overfor EU i overgangsperioden som varer ut året.

Det betyr at det ikke blir vanskeligere å besøke Storbritannia for vanlige reisende, heller ikke for norske besøkende. Ingen trenger å frykte lange køer ved fergene i Dover, og både belgisk sjokolade og fransk champagne blir like lett tilgjengelig som før.

Fest og refleksjon

Samtidig er det ingen tvil om at brexitnatten blir et tidsskille i nyere britisk historie og politikk. Det symboltunge øyeblikket fredag klokken 23 i London – midnatt i Brussel – kommer derfor ikke til å gå upåaktet hen.

Brexit-general Nigel Farage har invitert til fest utenfor Parlamentet, der et orkester skal spille nasjonalsangen på slaget klokken 23. Statsminister Boris Johnson skal tale til folket en time før det, og så samler han venner og kolleger i Downing Street, ifølge Sunday Express.

Partifelle Ken Clarke mener derimot det ikke er grunn til å feire, og vil heller bruke kvelden til refleksjon.

– Jeg er fortsatt svært skuffet. Jeg hørte snakk om å ringe med klokker. Dersom noen faktisk får til det, håper jeg de legger an en langsom og sørgende tone, sier Clarke til BBC.

– Mange vil føle dyp sorg og sinne, mener politiker og tidligere topp i utenriksdepartementet, Peter Ricketts.

Uten Big Ben

Brexit-tilhengere har også oppfordret til å ringe med kirkeklokker når utmeldingen er et faktum, slik det ble gjort da andre verdenskrig var slutt. Biskopen av Buckingham omtalte nylig forslaget som upassende og mente det ville føre folk enda lenger fra hverandre.

I tillegg var det kronerulling for å kunne ringe med verdensberømte Big Ben for å markere anledningen. Det blir det ikke noe av. Underhuset ville ikke ta imot de rundt 3 millioner kronene som var samlet inn, melder BBC.

Beløpet utgjorde uansett bare halvparten av det som var anslått å trenges for å sette klokken i stand i tide. Både klokken og tårnet er for tiden under oppussing.

Farvel og velkommen tilbake

På den andre siden av Kanalen blir det også noen markeringer. Brussel tjuvstarter torsdag etter jobb. Gatefesten « Brussels calling » blir en feiring av alt som er britisk for å «hylle det lange vennskapet mellom Brussel og Storbritannia».

Det blir musikk og underholdning, britiske flagg og farger og selv Manneken Pis skal kles opp som brite.

Mens Brussel understreker at britene alltid er velkommen tilbake, ønsker en gjeng nederlendere lykke på reisen og skal vinke fra stranden.

– Dette kan bli en fin avskjed med en venn som skal ut på et spennende – men ikke særlig smart – eventyr, sa initiativtaker Ron Toekook til nyhetsbyrået DPA i høst. Brexit an Zee skulle vært holdt i slutten av oktober, men i likhet med brexit, ble den utsatt. Toekook og de øvrige arrangørene tok i litt ekstra, så den nye datoen er først 29. februar.

– Da håper vi på vårsol i stedet for snø og is. Og dette handler ikke lenger bare om hva de gjør på den andre siden av gaten. Det er vi som bestemmer når vi vil stå og vinke, sa han til De Telegraaf om valget av ny dato.