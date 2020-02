WHO uttrykker bekymring over coronasmitte mellom mennesker

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus (t.v.),sammen med Michael Ryan som er sjef for WHOs helsekriseprogram og Maria van Kerkhove som leder WHOs innsatsgruppe for å undersøke virusutbruddet i Kina under et pressemøte i Genève i Sveits onsdag. Foto: Martial Trezzini/Keystone/ AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix