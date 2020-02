Verdens helseorganisasjon (WHO) ber alle land, også de som så langt ikke er rammet av viruset om å være på vakt.

– Hele verden må være på vakt nå. Hele verden må handle, sier Michael Ryan, sjef for WHOs helsekriseprogram.

Advarselen kommer i forkant av torsdagens nye krisemøte, der det skal vurderes om spredningen av Wuhan-viruset skal betegnes som en internasjonal folkehelsekrise. Betegnelsen brukes kun om de verste smitteutbruddene for å iverksette en høyere grad av global koordinering.

Den global risikoen regnes inntil videre som høy. Etter forrige ukes krisemøte ble det sagt at man trengte mer informasjon om viruset før man eventuelt slo alarm.

Over 6.000 mennesker har så langt fått påvist smitte i Kina, de aller fleste i Hubei-provinsen. 132 personer er døde, alle i Kina.

YLE: Kinesisk turist i Finland er smittet av Wuhan-viruset



En kinesisk statsborger har fått påvist det nye coronaviruset i Finland, melder den finske rikskringkastingen YLE.

Ei jente med munnbind er ute og husker i Wuhan sentralt i Kina. Foto: Arek Rataj / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Det er første gang at det blir bekreftet smitte i Norden. Viruset antas å ha sin opprinnelse i den kinesiske millionbyen Wuhan.

Personen som har fått påvist smitten i Finland, kommer fra Wuhan. Vedkommende er nå satt i karantene på Lapplands sentralsykehus i Rovaniemi nord i landet, opplyser det finske folkehelseinstituttet THL til YLE.

– Det var ventet at viruset skulle komme via turister til Finland. Risikoen for at viruset sprer seg i Finland, er fortsatt veldig liten, så det er ingen grunn til bekymring, sier direktør Mika Salminen i THL.

Totalt blir 15 personer sjekket for smitte i Finland.

Over 5.900 mennesker har så langt fått påvist smitte, de aller fleste i Hubei-provinsen i Kina. 132 personer er døde, alle i Kina.

Negative prøver i Norge

Over 50 millioner mennesker blir holdt under isolasjon i og rundt byen Wuhan i Hubei-provinsen, hvor utbruddet først ble registrert og hvor utbredelsen har vært størst.

Det er påvist smittetilfeller i en rekke land, men de aller fleste pasientene har vært på reise i Hubei, og viruset har ikke for alvor fått fotfeste i noe annet land.

Også her til lands har Folkehelseinstituttet analysert prøver fra personer med luftveissymptomer som har besøkt virusrammede områder i Kina. Alle prøvene var negative.

Instituttet har mottatt færre enn fem prøver fra personer som har vært i kontakt med personer som er smittet av Wuhan-viruset, eller som har vært i utbruddsområdene i Kina.

– Viktig med informasjon

Helsedirektoratet understreker imidlertid at det ikke er nødvendig å sjekke alle turister som reiser inn i landet for virussmitte, slik situasjonen er nå.

Den viktigste årsaken er at det kan ta opptil to uker fra du er smittet til du får symptomer.

– Det som er viktig nå, er å gi god informasjon til de reisende, slik at alle som kan være smittet, tar kontakt med helsetjenesten dersom de blir syke, opplyser Helsedirektoratet.

VIDEO: Frykter 9.000 er smittet av Wuhan-viruset

600 europeere vil hjem

Spredningen av Wuhan-viruset gjør at nesten 600 EU-borgere ønsker å forlate Kina og har bedt om hjelp til å komme seg hjem, opplyser EU-kommisjonen.

Kommissær Janez Lenarcic sier det er medlemsland som ennå ikke har rapportert inn hvor mange av deres borgere som ønsker å forlate Kina. Dermed kan tallet være høyere.

På forespørsel fra Frankrike har EU aktivert sin krisehåndteringsmekanisme og skal bruke to fly til hjemtransporten. 250 franskmenn er de første som hentes ut.

Ekspert tror Wuhan-viruset vil nå toppen om få dager

Virusutbruddet i Kina vil ikke øke i stor skala, mener en fremtredende kinesisk ekspert. Han tror det snart vil nå sitt klimaks.

– Jeg tror utbruddet vil nå toppen om en uke eller rundt ti dager, sier luftveiseksperten Zhong Nanshan ved Kinas nasjonale helsekommisjon til det statseide nyhetsbyrået Xinhua, ifølge tyske DPA.

Spådommene er stikk i strid med det flere andre eksperter har uttalt. En matematisk modell fra universitetet i Hongkong har tidligere anslått at utbruddet vil nå toppen i mai eller april i år.

– Sars-utbruddet varte i seks måneder. Men jeg tror ikke det nye coronavirusutbruddet vil vare så lenge, sier Zhong, som er kjent for sitt bidrag i å avdekke omfanget av sars-utbruddet.

Tror dødsraten vil falle

Sars-utbruddet i 2002–2003 tok 348 menneskeliv i Kina og nærmere 800 på verdensbasis. Den gang nådde det bekreftede smittetallet i Kina totalt 5.327, noe som betyr at det allerede er flere som har fått påvist smitte av Wuhan-viruset enn av sars.

De siste smittetallene for det nye viruset er på 5.974 og 132 personer er døde. Dermed er dødsraten blant de smittede så langt mye lavere enn for sars.

Zhong tror også at dødsraten vil falle. Han viser blant annet til teknologiutvikling og innsatsen som nå legges ned av forskere og helsearbeidere.

VIDEO: Wuhan skal bygge virussykehus på 10 dager