Trump har signert ny handelsavtale med Mexico og Canada

Avtalen erstatter frihandelsavtalen Nafta, som ble inngått i 1994. Trump har lenge vært en motstander av Nafta fordi han mener den har ført til at arbeidsplasser er blitt flyttet ut av USA.

Under onsdagens seremoni i Det hvite hus sa Trump at den nye handelsavtalen sikrer en storartet framtid for amerikansk industri.

– I dag avslutter vi endelig Nafta-marerittet, sa Trump da ha signerte avtalen.