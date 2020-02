Her angriper politiet fransk brannvesen

Kinaputter og nødbluss ble kastet mot politiet, og besvart med vannkanoner og tåregass.

Dette var synet som møtte flere i Paris tirsdag denne uken. Det franske brannvesenet har lenge jobbet for å få økt risikobetaling når de er på jobb. De ønsker at denne skal økes fra 19 prosent lønnen til 25 prosent.

Risikolønningene er ikke økt siden 1990, melder Euronews.

Gateslaget oppstod da flere hundre demonstranter brøt ut av den offisielle ruten og begynte å gå til angrep på politiets barrierer.

«Respekt for reglene gjelder alle, uansett utgangspunkt.»

#manifestation #pompiers | Le respect des règles vaut pour tous, quelle que soit la nature de la manifestation. pic.twitter.com/PXoH8mtWT4 — Préfecture de Police (@prefpolice) January 28, 2020

Brannvesenet ønsker også mer anerkjennelse for den risiko de utsetter seg for i sin yrkesutøvelse, og ikke minst reaksjoner for angrep personellet utsettes for. Hvilket ifølge brannvesenet er økende.

Etter at den franske innenriksministeren tirsdag kveld ga delvis etter og hevet risikolønningene, har fagforeningene som organiserer brannvesenet i Frankrike avsluttet sine markeringer.