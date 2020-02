EU stenger ikke Huawei ute fra 5G-nettet

Det er opp til hvert enkelt land å fastsette regler for å ivareta sikkerheten, men EU-kommisjonen vedtok onsdag en verktøykasse for 5G-nettet.

– Vi kan gjøre store ting med 5G, sier EUs digitaliseringskommissær, danske Margrethe Vestager, og trekker fram helsetjenester, landbruk og energi.

– Banebrytende

– Dette vil skape positiv endring, men bare om vi kan sørge for sikre nettverk. Bare da vil den digitale omstillingen komme alle borgerne til gode, sier hun.

Verktøykassen nevner verken Huawei eller Kina spesifikt. Det den derimot gjør, er å understreke behovet for å vurdere sikkerheten når nettet bygges ut, inkludert risikovurdering av leverandører. Den nevner også muligheten for å utelukke leverandører fra kritiske og sårbare deler av nettet.

– 5G vil være banebrytende, men utbyggingen kan ikke skje på bekostning av sikkerheten, sier EU-kommissær Margaritis Schinas.

Britisk løsning

Flere av anbefalingene minner om løsningen Storbritannia landet på denne uken. Der får Huawei ikke delta i byggingen av «kjernen» av 5G-nettverket, og heller ikke operere ved militære anlegg og kjernekraftanlegg.

USA, Australia og New Zealand har utestengt kinesiske Huawei fra 5G-utbygging. USA hevder selskapet er pålagt å drive cyberspionasje på vegne av kinesiske myndigheter, noe Huawei avviser.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har truet med å slutte å dele etterretningsinformasjon med allierte som bruker Huaweis teknologi.

Flere leverandører

I Norge er teleoperatørene pålagt å velge flere enn én leverandør dersom de velger 5G-leverandører fra land Norge ikke har sikkerhetsavtale med. Det betyr at kinesiske Huawei ikke får konkurrere på samme vilkår som svenske Ericsson og finske Nokia.

I EUs verktøykasse er anbefalingen at det skal være et mangfold av leverandører, og at operatørene skal unngå å bli for avhengige av en enkelt leverandør eller av flere leverandører med lik risikoprofil.