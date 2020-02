Saudi-Arabia uttrykker støtte til palestinernes sak

Det er statlige medier i Saudi-Arabia som opplyser at landets kong Salman i en telefonsamtale med den palestinske presidenten Mahmoud Abbas onsdag ga uttrykk for fast støtte til palestinernes rettigheter.

Saudi-Arabias offisielle reaksjon på Donald Trumps plan for Israel og Palestina var først svært diplomatisk. I en uttalelse fra landets utenriksdepartement ble det sagt at landet setter pris på Trumps forsøk på å utarbeide en fredsplan for Midtøsten og tok til orde for å starte en dialog mellom Israel og palestinerne.

I uttalelsen fra utenriksdepartementet lød det at enhver uenighet med planen bør løses gjennom forhandlinger og med den hensikt å komme fram til en fredsavtale som «oppfyller palestinernes legitime rettigheter».

Palestinske myndigheter nekter å ha noe med Trump-administrasjonen å gjøre og blåser av planen som nå er lagt på bordet.

USA vil forsøke å få allierte i Midtøsten, først og fremst Saudi-Arabia, med på et spleiselag som innebærer vage løfter om over 450 milliarder kroner i framtidige investeringer i de palestinske områdene.