Da babyen gråt midt på havet, begynte redningsarbeideren å synge

Gråten til babyen er til å ta og føle på. Har man barn kjenner man seg igjen. Vi vet ingenting om hverken barn eller foreldre. Hvor de kom fra. Om de satt i båten sammen med den lille babyen.

Se og hør i video over

Vi vet det er på natten og vi vet det er i Middelhavet, hvor så mange mennesker - store som små - har mistet livet i drukningsdøden. Desperate i søken på et nytt og bedre liv. Bort fra krig, bort fra sult og bort fra fattigdom. Noen vil heve livsstandarden, mens andre vil beholde livet.

Bakgrunn: Ocean Viking har plukket opp 407 migranter siden fredag

Ifølge organisasjonen SOS Mediterranee France er det viktig å sørge for at panikken ikke brer om seg i båtene migrantene kommer i. At ingen faller ut av båtene som ofte er fylt til randen. Det handler om å holde på roen.

Akkurat dette var nok det redningsarbeideren om bord i Ocean Viking tenkte da babyen begynte å gråte. Å beholde roen, og trøste det lille barnet.

Mannen begynner å synge en fransk nattasang. Tonene treffer ikke helt på sangen «Dodo, l’enfant do.»

Og en liten stund finner babyen ro. I mørket. Midt på havet. Med en fremmed som synger som best han kan, i håp om å finne roen.

Siden helgen har det norskeide skipet Ocean Viking gjennomført fem aksjoner som har hentet opp i alt 407 migranter fra Middelhavet.