Johnson håper på Huawei-kompromiss

Tirsdag møtes Storbritannias nasjonale sikkerhetsråd for å diskutere Huaweis rolle i utviklingen av landets 5G-nett.

Johnson håper de kan komme fram til en løsning som gjør det mulig å ta i bruk «fantastisk teknologi» uten å sette Storbritannias forhold til USA og andre partnere i fare.

– Veien videre for oss er å ha et system som leverer den type forbrukerfordeler folket ønsker, men som ikke på noen måte går på bekostning av vår nasjonale infrastruktur, vår sikkerhet eller vår evne til å samarbeide med etterretningstjenester over hele verden, sa Johnson mandag.

Begrenset rolle

USA, Australia og New Zealand har utestengt kinesiske Huawei fra 5G-utbygging, mens Storbritannia har vært mindre restriktive.

Ifølge kilder Reuters har vært i kontakt med, har britiske embetsmenn foreslått å gi Huawei en begrenset rolle i 5G-nettverket. Et kompromiss som overfor Washington kan fremstå som en «hard begrensning», men som også kan aksepteres av britiske operatører som allerede bruker selskapets utstyr.

Møtes onsdag

Washington har hevdet at bruk av Huaweis teknologi kan utgjøre en risiko for etterretningsalliansen kalt Five Eyes, bestående av USA, Storbritannia, Canada, Australia og New Zealand.

Boris Johnson og utenriksminister Dominic Raab møter USAs utenriksminister Mike Pompeo i London onsdag og torsdag.