IS truer med angrep i Israel

Trusselen blir framsatt i en talemelding som angivelig er innspilt av IS-talsmannen Abu Hamza al-Quraishi.

Ifølge meldingen oppfordrer IS-lederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi islamistgruppens krigere til å «innlede en ny fase» og truer med store operasjoner mot Israel.

– Kalifatets soldater, uansett hvor de befinner seg, har fortsatt øynene rettet mot Jerusalem, sier talsmannen i det 37 minutter lange opptaket.

– Med Guds hjelp vil dere i løpet av de kommende dagene få sa hva som skader dere, sier han.

AFP kan ikke gå god for at opptaket er ekte, men det ble publisert via de samme kanalene i sosiale medier som IS tidligere har benyttet.

