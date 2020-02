Rapport: Kina er verdens nest største våpenprodusent

– Kina er ikke lenger avhengig av andre land for å skaffe seg våpen, sier Nan Tian ved forskningsinstituttet Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Han er en av medforfatterne bak en ny rapport som ble lagt fram mandag, og som viser at tre av verdens ti største våpenselskaper nå er kinesiske.

– Vi kan med sikkerhet si at Kina er verdens nest største våpenprodusent, bak USA, og foran Russland, sier Nan.

Hemmelighold

Rapporten understreker imidlertid at hemmelighold fortsatt er en viktig usikkerhetsfaktor når man rapporterer om den kinesiske våpenindustrien.

Det anslås at kinesiske produsenter selger våpen for mellom 630 milliarder og 720 milliarder kroner årlig, og at mesteparten blir kjøpt av forskjellige avdelinger i Folkets frigjøringshær.

Der Kina tidligere var en storimportør av våpen, spesielt fra Russland og Ukraina, har tallene nå endret seg dramatisk.

På topplisten

Sammenligner man femårsperioden 1999–2003 med 2014-2018, falt Kinas import av de viktigste våpentypene med 50 prosent, mens eksporten økte med 208 prosent, ifølge rapporten. Kina regnes nå som den femte største eksportøren av de mest vanlige typene konvensjonelle våpen i verden.

En sammenstilling av omsetningen til de kinesiske våpenprodusentene og tall fra en tidligere rapport om verdens 100 største våpenselskaper i 2017, viser at ni av verdens 20 største våpenprodusenter holder til i USA, tre i Russland og fire i Kina.

De fire største våpenprodusentene i Kina har til sammen en beregnet omsetning på 541 milliarder kroner.