Trump legger fram «århundrets avtale»

Forventningene til Donald Trumps mye omtalte plan er små ettersom innholdet som langt på vei er kjent, kun er egnet til å glede den ene parten i konflikten – okkupantmakten Israel.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og opposisjonsleder Benny Gantz var begge på plass i Washington mandag for møter med Trump i Det hvite hus.

Begge hilser planen velkommen, vel vitende om at den i stor grad vil opprettholde status quo. Planen vil etter alt å dømme være siste spiker i kista for en uavhengig palestinsk stat og gravlegge Oslo-avtalene en gang for alle.

Fakta om israelske bosetninger: * Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem. * Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes». * FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse. * Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok i 2017 en lov som «legaliserer» såkalte utposter som er opprettet uten israelske myndigheters godkjenning. * Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) mener at bosetningspolitikken er ulovlig i henhold til folkeretten og et hinder for arbeidet med å finne fram til en varig fredsløsning mellom israelere og palestinerne.

Palestinske myndigheter avviser Trumps såkalte fredsplan og oppfordrer omverdenen til å boikotte den.

– Dette er en plan for å beskytte Trump fra riksrett og Netanyahu fra fengsel. Dette er ingen fredsplan for Midtøsten, sier palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh.

– Denne planen gir Israel suverenitet over palestinsk territorium, sier han.

Trump slo an tonen alt i desember 2017 da han anerkjente Israels krav på Jerusalem som «evig og udelelig hovedstad», til protester fra palestinerne og et samlet verdenssamfunn som fastholder at Øst-Jerusalem er ulovlig okkupert.

Da Trump i mars i fjor også anerkjente de syriske Golanhøydene som israelsk territorium, ble det klart for de fleste at USAs tid som nøytral fredsmekler i Midtøsten var over.

Aktuelt: IS truer med angrep i Israel

Bosetningene

Amerikanske og israelske medier har lenge vært fulle av lekkasjer om planen, som blant annet anerkjenner Israels rett til bosetningene de i strid med folkeretten har etablert i de okkuperte områdene.

– USA anser ikke lenger de israelske bosetningene på Vestbredden for å være i strid med folkeretten, slo utenriksminister Mike Pompeo fast i november.

Ifølge lekkasjene innebærer planen at Israel får annektere mellom 30 og 40 prosent av det som i Oslo II-avtalen omtales som område C, og som i dag utgjør over 60 prosent av Vestbredden.

Inkludert i område C er Jordandalen, som med sine store jordbruksområder regnes som palestinernes kornkammer.

Israel skal i løpet av en overgangsperiode på fire år fritt kunne utvide eksisterende bosetninger i område C, men får ikke etablere nye.

Undersøkelse: Få nordmenn tror Trump blir felt i riksrett

Ingen tostatsløsning

Trumps svigersønn Jared Kushner, som har ledet arbeidet med planen, gjorde det i mai i fjor klart at den ikke inneholder formuleringen «tostatsløsning».

USA bryter dermed med resten av verden som krever at palestinerne må få sin egen levedyktige stat innenfor grensene fra før 1967.

Trumps plan legger rett nok opp til etablering av en palestinsk pariastat, demilitarisert og uten kontroll over eget luftrom og egne grenser, og med høyst begrenset kontroll over vannressursene.

Denne «staten», som på grunn av bosetningene blir et lappeteppe som knapt nok henger sammen, får ifølge Trumps plan ikke inngå allianser med andre land. Den vil også først kunne opprettes etter overgangsperioden og bare dersom palestinerne går med på de øvrige punktene i planen.

USA krever også at de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden tar full kontroll over Gazastripen og avvæpner Hamas og andre militante fraksjoner. For å binde sammen enklaven med Vestbredden foreslås det å bygge en tunnel, som i så fall vil måtte bli hele 40–50 kilometer lang.

Aktuelt: Demokratene krever at Bolton får vitne etter lekket bokmanus

Lokker med milliarder

Palestinske myndigheter nekter å ha noe med Trump-administrasjonen å gjøre og blåser av planen som nå legges på bordet.

Kushner håper imidlertid at velvilje kan kjøpes og har fått USAs allierte i Midtøsten, først og fremst Saudi-Arabia, med på et spleiselag som innebærer vage løfter om over 450 milliarder kroner i framtidige investeringer i de palestinske områdene.

Ingenting tyder på at taktikken kommer til å lykkes.

– De vil ikke finne én eneste palestiner som støtter dette prosjektet, het det i en kunngjøring fra palestinsk UD søndag.

– Trumps plan er århundrets plott for å likvidere palestinernes sak, het det videre.

Norsk Folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina