Den tragiske hendelsen skjedde under markeringen av Australia Day søndag 26. januar i Hervey Bay, i delstaten Queensland.

Ifølge BBC fikk kvinnen tilsynelatende et slag under spisekonkurransen og fikk førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Vitner skal ha observert at kvinnen fikk problemer like etter å ha presset i seg et kakestykke.

The Beach House Hotel, der spisekonkurransen fant sted, har lagt ut en melding på Facebook om hendelsen der de kondolerer til kvinnens familie og takker nødetatene for deres raske og profesjonelle respons.

Lamington er en australsk kake laget med ruter av smørkake med ytre lag med sjokoladesaus rullet i kokos. Den anses som Australias nasjonalkake og spises ofte i forbindelse med nasjonaldagen.