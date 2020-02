NYT: Trump fortalte John Bolton om tilbakeholding av militærhjelp

Det kommer fram i et utkast av Boltons kommende bok, som avisa har fått tilgang til.

Samtalen skal ha funnet sted da Bolton var Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Boltons påstand står i skarp kontrast til hva Trumps forsvarere har forklart under riksrettssaken.

De har hevdet at tilbakeholdingen av militærhjelpen ikke har noe å gjøre med Trumps forespørsler om etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter, som jobbet for et ukrainsk energiselskap mens faren var i embetet.

Mindretallsleder Chuck Schumer for Demokratene i Senatet krever nå at John Bolton og Trumps stabssjef Mick Mulvaney vitner i riksrettssaken.

– John Bolton har beviset, skriver Schumer på Twitter.

Skal han få det som han vil, må minst fire republikanske senatorer stemme med Demokratene. Det har virket lite sannsynlig de siste dagene, og det er uvisst om Bolton-oppslaget vil overbevise noen republikanere.

Bolton, som forlot Det hvite hus dagen før Trump friga militærhjelpen, har allerede gjort det klart at han er villig til å vitne, til tross for at presidenten har beordret medarbeidere til å ikke samarbeide med granskningen.