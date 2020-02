Virusutbruddet øker i omfang

– Ut fra det vi vet så langt, er ikke denne sykdommen like kraftig som sars-viruset var, sa det kinesiske folkehelseinstituttets leder Gao Fu på en pressekonferanse i Beijing søndag.

Men det ser ut til at virusets evne til å spre seg, styrkes, la Ma Xiaowei, leder for landets nasjonale helsekommisjon, til.

Det nye viruset hadde fram til søndag tatt 56 liv, alle i Kina. I tillegg er rundt 2.000 mennesker smittet. Et tjuetalls av dem har fått påvist smitte i andre land etter utreise fra Kina.

Man vet for lite om det nye viruset, men det har en inkubasjonstid på opptil to uker og er smittsomt under denne perioden, opplyste Ma søndag.

Frykter ytterligere 1000 er smittet

Ytterligere 1.000 mennesker i Wuhan kan være smittet av coronaviruset i tillegg de smittetilfellene som allerede er bekreftet, sier byens ordfører.

Zhou Xiangwang sier ifølge den statlige kinesiske kringkasteren CCTV at basert på antall pasienter som er innlagt på sykehus for tester eller observasjon i Wuhan, er det sannsynlig å anta at minst 1.000 nye smittetilfeller vil bli bekreftet snart.

Fakta om virusutbruddet i Kina: * Det tidligere ukjente viruset har fått navnet 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV). * Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina. * Smittekilden er fortsatt ukjent. Kinesiske myndigheter tror at lungeviruset kan ha smittet mennesker via et marked i Wuhan der det er blitt solgt kjøtt og ville dyr illegalt. * Viruset kan smitte mellom mennesker. Symptomene på smitte er feber, tørr hoste, i noen tilfeller vansker med å trekke pusten, og tegn på lungebetennelse. Viruset fører til luftveisinfeksjoner. * Eldre mennesker og personer med dårlig helse er mest utsatt for viruset. * Hittil er 56 mennesker bekreftet døde av virussmitte, alle i Kina. I tillegg har 2.051 mennesker fått påvist smitte i Fastlands-Kina. Det er også oppdaget smittetilfeller i Taiwan, Hongkong og Macau, samt i Japan, Sør-Korea, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Nepal, USA, Canada, Frankrike og Australia. * Det nye viruset er 79 prosent genetisk likt med sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som på begynnelsen av 2000-tallet forårsaket en epidemi med over 8.000 smittetilfeller i 37 land og som krevde 774 liv. * Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise. * En rekke kinesiske byer har innført reiserestriksjoner og andre tiltak for å forhindre at viruset sprer seg. Flere land har innført ekstra kontroll av reisende. * Det finnes ingen vaksine mot viruset, men forskere er i gang med å utvikle en vaksine. Målet er å kunne teste ut den første mulige vaksinen om tre måneder. (Kilde: AP, Ritzau, Reuters, NTB)

Ingen vaksine

Så langt finnes det ingen vaksine. Men folkehelseinstituttet i Beijing kunngjorde søndag at forskere nå har klart å isolere viruset, noe som vil være et viktig skritt på veien for å kunne utvikle en vaksine.

De aller fleste smittetilfellene er registrert i Hubei-provinsen i Kina. Smittekilden er så langt ikke kjent, men en teori går ut på at viruset kan ha spredt seg fra via ville dyr til salgs på et marked i provinshovedstaden Wuhan, en by med elleve millioner innbyggere.

Deretter har viruset begynt å smitte mellom mennesker.

President Xi: Kampen mot viruset skal vinnes

Styrker tiltakene

Siden utbruddet i Wuhan har viruset spredt seg til minst 30 regioner i Kina. Myndighetene har derfor innført en rekke restriksjoner på offentlig transport og gruppereiser.

I fire byer som ligger utenfor sykdomsutbruddets episenter, blant dem hovedstaden Beijing og finanssenteret Shanghai, er det innført forbud mot at langdistansebusser kan ta seg ut og inn av byene.

Torsdag ble Hubei-provinsen underlagt strenge bevegelsesrestriksjoner. Tiltaket berører flere titalls millioner av mennesker. President Xi Jinping har forklart at spredningen av sykdommen utgjør en alvorlig trussel.

Søndag ble tiltakene styrket ytterligere, denne gang i provinsen Guangdong sør i landet og i Jiangxi i den sentrale delen av landet. Der er nå innbyggerne blitt pålagt å bruke ansiktsmasker når de beveger seg utendørs.

Frykt i Wuhan

Utenriksdepartementet i Oslo fraråder nordmenn fra å reise til Hubei-provinsen i Kina, så lenge det ikke er strengt nødvendig. Også Danmark fraråder sine borgere fra å dra dit.

USA, Frankrike og Japan har igangsatt forberedelser for å evakuere egne statsborgere som fortsatt er i Wuhan, i samarbeid med kinesiske myndigheter, siden byen i praksis er satt i karantene.

Utlendinger som fortsatt er i byen, gir uttrykk for redsel over å gå ut og kjøpe mat, selv om kjøleskapet begynner å bli tomt.

Sykehusene i Wuhan er blitt overfylt med pasienter. Myndighetene har derfor måttet sende hundrevis av flere leger og annet helsepersonell til byen. Myndighetene har også igangsatt bygging av to nye feltsykehus.

– Ikke spre rykter

Tiltakene i Wuhan medfører at folk flest i storbyen ikke kan ta seg rundt med bil. Frivillige, med tillatelse fra myndighetene, har derfor påtatt seg rollen som sjåfører for å frakte syke byboere til sykehus.

– Noen må gjøre det, sa Zhang Lin til journalister fra AFP søndag mens han ventet på at en pasient skulle komme tilbake fra et legesenter og kjøre vedkommende hjem.

Stillheten på de nærmest tomme gatene ble avbrutt med meldinger via høyttalere.

– Ikke lytt til rykter. Ikke spre rykter. Hvis du føler deg dårlig, dra til sykehus tidsnok, lød meldingen.

– Wuhan er en by som våger å bekjempe vanskeligheter og som overvinner dem, sa den kvinnelige stemmen videre, med henvisning til sars-epidemien i 2002–2003 og Yangtze-oversvømmelsen fra 1998.