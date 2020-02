Kim Jong-uns tante viste seg fram offentlig for første gang på flere år

Statlige medier i det lukkede landet publiserte søndag bilder som viser 73-åringen sitte ved siden av landets leder Kim Jong-un og hans kone Ri Sol-ju på en nyttårskonsert i Pyongyang lørdag.

Det oppgis ingen andre detaljer enn at Kim Kyong-hui, som er den yngre søsteren etter Kim Jong-uns far Kim Jong II, var i salen.

Kim Kyong-hui er enke etter Kim Jong-uns en gang så mektige onkel Jang Song-thaek. Jang ble henrettet i desember 2013. Siden den gang hadde ikke Kim Kyong-hui vist seg fram offentlig, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Henrettelsen førte til spekulasjoner om at også hans kone var blitt offer for en politisk opprydningsoperasjon. Men i mai 2015 beskrev sørkoreansk etterretning en CNN-melding om at Kim Jong-uns tante var blitt forgiftet, som tøv.

To år senere orienterte sørkoreansk etterretning nasjonalforsamlingen i Seoul om at Kim Jong-uns tante var under behandling for diabetes nær Pyongyang.