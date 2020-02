Morales ber om et fritt og rettferdig valg

– Det er hennes rett, sa Morales lørdag.

Han ber samtidig om et fritt og rettferdig valg 3. mai.

– Vi håper at hun, som en representant for den midlertidige regjeringen, kan garantere for rene, gjennomsiktige og sunne valg, sa den tidligere presidenten på et møte med bolivianere som bor i Argentina, det han selv lever i eksil.

Jeanine Añez har tidligere sagt at hun ikke stiller til valg når Bolivia skal velge ny president. Fredag kunngjorde hun likevel sitt kandidatur.

Før hun meldte seg på i kampen om å bli president, var det bare de tidligere presidentene Carlos Mesa og Jorge Quijano som hadde bekreftet sitt kandidatur. Det samme har Luis Fernando Camacho, en nøkkelperson i protestene som ledet til at Morales måtte gå.

Tidligere visepresident i nasjonalforsamlingen, Jeanine Añez, tok over makten i landet 12. november og leder landets midlertidige regjering. Hun tok over to dager etter at Morales gikk av som president på grunn av voldelige protester og anklager om valgfusk.