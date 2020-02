Iran avviser ikke videre forhandlinger med USA

Uttalelsen kommer i kjølvannet av USAs droneangrep som drepte den iranske generalen Qasem Soleimani og Irans motangrep på amerikanske baser i Irak.

Utenriksminister Mohammed Javad Zarif sier til det tyske magasinet Der Spiegel at han «aldri utelukker muligheten for at folk endrer tilnærming og erkjenner realiteten».

Spenningen mellom USA og Iran har økt etter at Trump trakk seg fra atomavtalen med Iran i 2018. USA har siden innført sanksjoner som har rammet Irans økonomi hardt.

Zarif antyder likevel at Iran er villig til å snakke, men gjentok samtidig kravet om at USA må heve sanksjonene.

– Det betyr ikke noe for oss hvem som sitter i Det hvite hus. Det som betyr noe er hvordan de oppfører seg. Trump-administrasjonen kan korrigere det som har skjedd, heve sanksjonene og komme tilbake til forhandlingsbordet. Vi er fremdeles ved forhandlingsbordet. Det var de som forlot det, sa Zarif til Der Spiegel.

Oppfordringen fra Teheran ble ikke godt mottatt i Washington.

– Irans utenriksminister sier Iran vil forhandle med USA, men vil ha sanksjonene fjernet. Nei takk!, var det korte svaret fra Trump på Twitter.

Samtidig bekrefter Iran at landets mengde anriket uran har økt til over 1.200 kilo. Det er mye mer enn atomavtalen fra 2015 tillater. I november opplyste Det internasjonale atomenergibyrået at Iran har lagret 372 kilo anriket uran per 3. november, mens avtalen begrenser lageret til 203 kilo.