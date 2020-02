FN: Flere land har brutt Libyas våpenembargo

Deltakerne på toppmøtet sist søndag ble enige om å opprettholde embargoen og å avslutte den militære bistanden til partene i krigen. Blant landene var Russland, som støtter opprørsleder Khalifa Haftar, og Tyrkia, som støtter regjeringen til den internasjonalt anerkjente statsminister Fayez al-Serraj.

– De siste ti dagene har det landet en rekke fly ved flyplasser vest og øst i Libya som har gitt de krigførende partene avanserte våpen, pansrede biler, rådgivere og soldater, heter det i en uttalelse fra FNs Libya-delegasjon UNSMIL.

FN nevner ingen land som har brutt embargoen, men opplyser at flere av landene som deltok på toppmøtet i Berlin, er involvert i den pågående overføringen av utenlandske soldater, våpen, ammunisjon og avanserte systemer.

På møtet i Berlin ble 16 land og organisasjoner blant annet enige om en internasjonal innsats for å overvåke innføringen av embargoen. FNs generalsekretær António Guterres sa da at enigheten var et «sterkt signal om at vi er forpliktet til å støtte en fredelig løsning på Libya-krisen».

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.