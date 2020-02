Brexit-minnemynt lanseres – denne gang med rett dato

– Å forlate EU er et vendepunkt i vår historie, og denne mynten markerer starten på dette nye kapitlet, sier finansminister Sajid Javid.

Ifølge det britiske nyhetsbyrået Press Association gjorde utsettelsen fra 31. oktober til 31. januar at det første partiet på én million mynter ikke var riktig og måtte smeltes om.

Den nye mynten er inskribert med «Peace, prosperity and friendship with all nations» og datoen for brexit, 31. januar. Om lag tre millioner mynter går inn i sirkulasjon over hele Storbritannia, og sju millioner blir lagt til neste år, ifølge PA.

Storbritannia forlater EU ved midnatt 31. januar. Deretter starter en overgangsperiode som varer til 31. desember. Det skal gi Storbritannia og EU tid til å forhandle om forholdet videre.