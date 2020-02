Tallet på jordskjelvofre stiger i Tyrkia - minst 29 døde

Lørdag kveld var 29 mennesker funnet døde, melder redningstjenesten ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

President Erdogan kom lørdag til de jordskjelvrammede områdene for å ta skadene i øyesyn og delta i begravelsene til noen av dødsofrene. Flere bygninger i Elazig har helt eller delvis rast sammen, og de fleste av de omkomne er funnet her. Men det er også funnet døde i nabobyen Malatya.

Over 1.400 mennesker er skadd og 43 personer er så langt reddet ut i live, ifølge Reuters. Et 20-tall er fortsatt savnet og antas å ligge begravd i ruinene, og det pågår et intenst arbeid med å finne flere overlevende.

Kvinne reddet ut i live

Og lørdag kveld ble det jubel blant redningsmannskapene da en kvinne ble reddet ut av ruinene av et sammenrast hus i Elazig-provinsen, 19 timer etter at skjelvet inntraff, melder Anadolu.

Over 1.300 personer, fordelt på 28 redningsmannslag, deltar i redningsarbeidet i provinsen Elazig og naboprovinsen Malatya. Men selv om de jobber mot klokka, vil de ikke gi opp.

– Skremmende

– Det var svært skremmende. Inventar falt over oss, og vi løp ut, forteller 47 år gamle Melahat Can, som bor i Elazig-provinsens hovedstad med samme navn.

– De neste dagene kommer vi til å tilbringe på en bondegård utenfor byen, sier hun.

– Jordskjelvet var svært kraftig. Vi løp i desperasjon ut fra huset vårt, sa Emre Gocer til det statlige nyhetsbyrået Anadolu etter at han og resten av familien var blitt innlosjert i en sportshall i byen Sivrice i Elazig-provinsen.

Jordskjelvet ble registrert lokken 20.55 fredag kveld. Episenteret var nær Sivrice på en dybde på 6,7 kilometer under bakken. Ulike målinger registrerte skjelvets styrke fra 6,5 til 6,8.

Skjelvet ble fulgt av 228 etterskjelv. De sterkeste av dem ble målt til 5,4 og 5,1.

Merket i flere land

Det kraftige jordskjelvet kunne merkes også i Syria, Libanon, Israel, Georgia og Armenia, men det var ingen materielle ødeleggelser eller personskader i disse landene.

To store forkastninger går gjennom Tyrkia. Kraftige jordskjelv er derfor ikke uvanlig i landet. I 1999 omkom 17.000 mennesker da et skjelv som ble målt til 7,4, rammet Izmit-området vest i landet. 1.000 av dem omkom i Istanbul.

I september i fjor ble Istanbul, der det bor 15 millioner mennesker, rammet av et skjelv målt til 5,7, men dette forårsaket ikke skader.

Elazig ble rammet av et jordskjelv også i 2010. Den gang mistet 51 mennesker livet.