Trumps forsvarere til motangrep mot Demokratene

Advokat Pat Cipollone startet sitt åpningsinnlegg med å si til de100 senatorene som skal avgjøre riksrettssaken mot Trump, at presidenten ikke har gjort noe som helst galt.

– Demokratene har i løpet av sine tre dager ikke klart å legge fram noen beviser for at Trump er skyldig, sa Cipollone.

Videre anklaget han Demokratene for å ville «oppheve Trumps seier» i valget i 2016 og «fjerne ham fra valgsedlene» i det kommende presidentvalget i november.

Etter at aktoratet har brukt tre dager på å legge fram sine argumenter for hvorfor Trump må kjennes skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre Kongressens arbeid, var turen lørdag kommet til forsvarerne.

Også de har tre dager til rådighet. Lørdag var i alt fire fra forsvarerteamet i aksjon, både Det hvite hus' advokater og Trumps personlige advokater.

Vil ikke kalle inn vitner



Cipollone, som representerer Det hvite hus, bekreftet at forsvaret har som mål å være svært effektive og at de ikke vil bruke alle de 24 timene de har til rådighet de neste par døgnene.

Lørdagens sesjon var over etter om lag to timer, og riksrettssaken fortsetter mandag klokka 19 norsk tid.

Anklagerne, som består av sju demokrater fra Representantenes hus under ledelse av Adam Schiff, har ønsket å føre vitner i riksrettssaken, men det har Senatet, der Republikanerne har flertall, bastant avvist.

– Trump satte seg selv først



Fakta om riksrettssaken mot Donald Trump: * Et flertall i Representantenes hus vedtok i desember å stille president Donald Trump for riksrett. * De to tiltalepunktene dreier seg om maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens arbeid. * Bakgrunnen for saken er at Trump anklages for å ha forsøkt å presse Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden, som forsøker å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget til høsten. * Etter at Representantenes hus vedtok å sende tiltalepunktene til Senatet, begynte riksrettssaken formelt torsdag forrige uke da tiltalen ble lest opp. * Selve rettsforhandlingene kommer for alvor i gang tirsdag. * Aktoratet ledes av Adam Schiff, som er demokrat og leder for etterretningskomiteen i Representantenes hus. * Det regnes som svært sannsynlig at Trump blir frikjent av Senatet, hvor Det republikanske partiet har flertall.

I sine prosedyrer har Schiff og hans medanklagere gjentatte ganger hevdet at Trump presset Ukraina til å iverksette en politisk etterforskning av rivalen Joe Biden, angivelig for å påvirke valget i 2020 til sin egen fordel.

– Trump satte seg selv først – foran USAs politikk og nasjonale interesse, sa Schiff i et av sine innlegg.

Det er Senatet som skal avgjøre om Trump skal kjennes skyldig eller frikjennes for tiltalen. For å kjenne ham skyldig kreves det to tredjedels flertall. Fordi Republikanerne har flertallet i Senatet, er det ventet at Trump blir frifunnet.

Fyrer på Twitter mens han forsvares

Mens forsvarerne til president Donald Trump holdt sitt åpningsinnlegg i Senatet, tok hovedpersonen til Twitter for å meddele hva han mener om riksrettssaken mot ham.

Han kaller blant annet flere demokrater for løgnaktige og stokk dumme.

– Vår sak mot den løgnaktige, lille juksemakeren Adam «Upålitelig» Schiff, gråtepaven Chuck Schumer, nervøse Nancy Pelosi, deres leder, stokk dumme Alexandria Ocasio-Cortez og hele det radikale venstre, det tafatte demokratiske partiet, starter i dag klokken 10 på Fox News, One America News Network, falske nyheter CNN eller falske nyheter MSDNC, tvitrer USAs president lørdag ettermiddag.