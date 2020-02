Så langt er 41 personer bekreftet døde og rundt 1.300 er bekreftet smittet av coronaviruset, som har fått navnet 2019-nCoV. Det er også oppdaget et 20-tall smittetilfeller i elleve andre land, de aller fleste i Asia.

Presidenten advarer om at virusets spredning akselererer og at landet står overfor en alvorlig situasjon. Men han mener landet kan beseire viruset.

– Så lenge vi har høy selvtillit, samarbeid, forebyggende tiltak og behandling, og detaljerte retningslinjer, skal vi definitivt være i stand til å vinne kampen, sa Xi på et møte i det kinesiske politbyråets stående komité lørdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Strenge reiserestriksjoner

Myndighetene har satt i gang en rekke tiltak i et forsøk på å bremse spredningen av viruset. Blant annet er det innført strenge reiserestriksjoner innenlands, spesielt i Hubei-provinsen der Wuhan ligger og som er verst rammet. All transport inn og ut av Wuhan, som har om lag 11 millioner innbyggere, er stanset.

Det innføres også forbud mot gruppereiser både innad i Kina og fra Kina til utlandet, ifølge statlige kinesiske medier. Forbudet mot å la kinesiske turgrupper reise til utlandet, iverksettes fra mandag, og det blir også forbudt for kinesiske reisebyråer å bestille fly- og hotell for sine kunder.

Hastebygger sykehus

Kinesiske myndigheter bygger et nytt sykehus i storbyen Wuhan, der virusutbruddet startet i begynnelsen av januar. Et annet sykehus er allerede under oppføring.

Sykehuset får 1.300 sengeplasser og skal stå klart innen halvannen måned, ifølge den statlige avisen Folkets dagblad. Et annet sykehus med plass til 1.000 pasienter er allerede under bygging i Wuhan.

Det skal stå klart innen ti dager, ifølge avisen.

Her bygges et nytt sykeshus for viruspasienter i Wuhan. Foto: Stringer / Reuters/NTB scanpix

Virus påvist i tolv land

De aller fleste av smittetilfellene har vært i Kina, og da spesielt i Hubei-provinsen, der Wuhan ligger. Smittetilfeller er også påvist i elleve andre land, men det er enn så lenge kun snakk om noen få tilfeller i hvert land.

Disse landene er Japan, Malaysia, Nepal, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, USA, Australia og Frankrike.

Disse og mange land har nå innført ekstra kontroll av reisende for å begrense utbredelse.

Maner til virus-ro

De første to tilfellene av coronaviruset i Europa ble fredag bekreftet i Frankrike, men det er ikke sikkert at viruset vil spre seg like fort her som i Kina, påpeker den danske legen Tyra Grove Krause.

– Selv om man ser enkelte importerte tilfeller, så er det så langt ikke tegn på smittespredning i andre land utover Kina, sier hun til nyhetsbyrået Ritzau.

– Vi vet at det kan smitte innenfor familier som har tett kontakt. Men det betyr ikke at det er smittespredning i samfunnet, sier hun.

Heller ikke Verdens helseorganisasjon (WHO) vil erklære en global helsekrise så langt, men organisasjonen har sendt direktiver til sykehus og helsemyndigheter over hele verden om beskyttelsestiltak.

