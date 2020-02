Demokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk

De tre siste dagene har Demokratene brukt på å legge fram sine argumenter for hvorfor de mener Trump bør fratas sin rolle som USAs president.

De mener han tilbakeholdt militær bistand for å presse Ukraina til å etterforske hans politiske rival Joe Biden, noe de mener ville øke hans muligheter for gjenvalg.

Gjentakelse

Lederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff, mener Trump vil fortsette å utøve maktmisbruk med mindre han avsettes.

– Det kommer ikke til å stoppe. Dere vet det ikke kommer til å stoppe med mindre Kongressen gjør noe med det, sa Schiff da han la fram de siste argumentene fredag, samtidig som han kalte presidenten en trussel mot landet.

Han påpekte også at Trump ikke har vist anger etter Ukraina-samtalen ble kjent.

Diktator

Schiff får støtte av demokrat Hakeem Jeffries fra New York.

– President Trump prøvde å jukse. Han ble tatt. Så jobbet han hardt for å dekke det, mener Jeffries.

Justiskomiteens leder Jerry Nadler kalte Trump en diktator.

– Han behøver ikke å respektere Kongressen. Han behøver ikke respektere folkets representanter. Kun hans vilje skjer. Han er en diktator, sa Nadler ifølge Reuters.

Forsvar

Fra lørdag vil Trumps forsvarsteam, ledet av juridisk rådgiver i Det hvite hus, Pat Cipollone, få 24 timer til å legge fram sin sak.

Forsvaret har tre dager på seg.

For at Trump skal bli dømt og avsatt, trengs det to tredels flertall i Senatet. Det innebærer at et betydelig antall republikanere vender ham ryggen, noe som regnes som lite sannsynlig.