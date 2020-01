Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa

Det er de første bekreftede smittetilfellene i Europa. To av de smittede tilhører samme familie.

En person er innlagt på sykehus i Bordeaux, mens en annen person er under observasjon i Paris, opplyste Buzyn på en pressekonferanse fredag kveld, melder TV-stasjonen BFMTV.

– Vi har identifisert smittetilfellene svært raskt, sa helseministeren og la til at det er svært sannsynlig at det vil bli påvist flere tilfeller av det kinesiske coronaviruset i dagene som kommer. Samtidig la hun til at myndighetene vil gjøre alt de kan for å hindre spredning av viruset.

Så langt er 26 mennesker døde og over 800 smittet i Kina. Et 20-tall smittetilfeller er også påvist i flere andre land. Utenfor Asia er det kun USA, med to tilfeller, og nå Frankrike som har påvist smittetilfeller.

Mannen som er innlagt på sykehus i Bordeaux, har opplyst at han nylig kom hjem fra en reise i Kina og at han mellomlandet i Nederland før han kom hjem til Frankrike.

Den andre personen, som er innlagt på et sykehus i Paris, har også vært i Kina, men det er ikke kjent om vedkommende har vært i Wuhan, den kinesiske byen der virusutbruddet trolig startet.