Spansk politi befridde hundrevis av hunder

Noen av hundene hadde fått stemmebåndet kuttet av. Inngrepet kan ha blitt gjort for å forhindre at forbipasserende hørte bjeff og forsto hva som pågikk i kjellerlokalet der hundene satt innesperret.

De fleste av hundene var chihuahuaer og kleinspitzer. Mange ble stappet, tre og tre sammen, i bur. Politiet fant også to døde hunder, som var pakket inn i avispapir og lagt i en fryser.

Fem personer ble pågrepet under aksjonen, som fant sted torsdag. To av dem er veterinærer, som har bidratt med sertifikater og ID-merking av hundene.

Oppdrettergruppen har vært en av Europas største distributører av de to hunderasene, og markedsført seg på sosiale medier. Politiet mener operasjonen kan ha pågått i over ti år, og at gruppen har tjent rett i underkant av 20 millioner kroner.

Hundene pleies nå av dyrevelferdsorganisasjoner, og en domstol vil avgjøre hva som skjer med dem videre.