Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA

76-åringen er den første eieren av et legemiddelselskap som må sone i sakene mot firmaene som anklages for å være ansvarlige for opiod-krisen som har tatt livet av titusenvis av amerikanere.

Kapoor ble tiltalt i mai. Ifølge anklagen skal Insys ha betalt leger for å skrive ut selskapets avhengighetsskapende, smertestillende medisinen Subsys til pasienter som ikke trengte dem.

For å øke salget av fentanylsprayen Subsys, en smertestillende medisin som er 50 til 100 ganger sterkere enn morfin, laget lederne i Insys et system for storskala bestikkelser.

Også fire andre tidligere leder i selskapet ble funnet skyldig i den ti uker lange rettssaken i Boston.

Legemiddelselskapet Johnson & Johnson ble i august dømt til å betale over 5,1 milliarder kroner i bot for å ha bidratt til opioid-krisen.

Opioidoverdoser er blitt USAs verste medisinske krise og fører til flere dødsfall enn trafikkulykker. I 2017 erklærte president Donald Trump opiod-krisen som en nasjonal helsekrise. Det året døde nær 48.000 personer fra opioidoverdose.