Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt

Den skarpe uttalelsen fredag gjelder en dødsulykke i Northamptonshire i august. Anne Sacoolas kjørte angivelig på feil side av veien og inn i en 19-åring på motorsykkel. Den amerikanske diplomatkona forlot like etter britisk jord og innrømmet å ha vært delaktig i ulykken.

Saken har vært en torn i øyet i forholdet mellom Storbritannia og USA, og den har aktualisert debatten om diplomatisk immunitet i saker som ikke gjelder nasjonal sikkerhet.

– Vi er skuffet over avgjørelsen, som er et hinder for rettsgangen, sier en talsperson fra innenriksdepartementet. Britiske myndigheter opplyser at de nå ser på alle muligheter.

Den britiske regjeringen bekreftet for to uker siden at det er oversendt en formell begjæring om utlevering av Sacoolas. Den har USA ikke etterkommet.

– Dersom USA skulle innvilge Storbritannias utleveringsbegjæring, vil det være det samme som å gjøre den diplomatiske immuniteten ugyldig og skape en urovekkende presedens, heter det i en uttalelse fra det amerikanske innenriksdepartementet, skriver Reuters.

Foreldrene til 19-åringen Harry Dunn ble informert om avgjørelsen torsdag, og familiens talsperson sier de ikke er det minste overrasket.

– Det er en lovløs, korrupt administrasjon som virker fast bestemt på å angripe selv sine nærmeste allierte, sier talsperson Radd Seiger.

Han sier de nå skal møte den britiske regjeringen for å diskutere veien videre.

Dunns familie har tidligere møtt president Donald Trump i et forsøk på å overtale amerikanerne til å utlevere diplomatkona, men heller ikke det har nyttet.