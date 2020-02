Rømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen

Postkortet fra narkodømte Oualid Sekkaki lå i en konvolutt sammen med ID-kortet hans fra tiden bak murene, skriver Het Laatste Nieuws.

Sekkaki var en av fem fanger som rømte fra fengselet i Turnhout 19. desember. De kuttet en strømkabel og klatret simpelthen over muren før de hoppet inn i en fluktbil som ventet på utsiden.

Tre av rømlingene ble pågrepet samme dag, mens den fjerde ble pågrepet i Nederland tidligere denne måneden. Sistemann har så langt altså kommet seg unna – langt unna.

Sekkaki tilhører ifølge belgiske medier en beryktet kriminell familie. Broren Ashraf omtales som «utbryterkonge». Han rømte fra Turnhout i 2003 og fra et fengsel i Brugge for ti år siden – ved hjelp av et kapret helikopter, melder Brussel Times . Ashraf Sekkaki sitter for tiden i fengsel i Marokko, opplyser kringkasteren VRT.