Mann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon

Politiet sier mannen er pågrepet etter grundig innledende etterforskningsarbeid.

– Det er gjort mange avhør allerede, men flere vil bli gjennomført. Mange spor er blitt sikret og sendt videre til analyse, og en leilighet er blitt sperret av etter hendelsen, sier etterforskningsleder Karin Sandén ved påtalemyndigheten i Norrköping.

Påtalemyndigheten skal innen lørdag avgjøre om mannen skal begjæres varetektsfengslet.

Kan ha vært rettet mot MC-gjeng

Aftonbladet har skrevet at målet for sprengladningen som detonerte, var en leder i motorsykkelgjengen «No Surrender», men politiet har ikke villet kommentere hva som kan være motivet bak eksplosjonen.

Sandén sier politiet per nå ikke kan utelukke at eksplosjonen er tilknyttet dobbeltdrapet i samme by i desember, men understreker at politiet jobber bredt i etterforskningsarbeidet.

Politiet har tidligere uttalt at de har mistanke om at flere tidligere voldshendelser i Sverige det siste året har vært rettet mot MC-gjengen. Sist var dobbeltdrapet utenfor en nattklubb i Norrköping 5. desember.

Ødela flere dører

Sprengladningen som detonerte i en trappeoppgang i boligblokka, ødela døra til en leilighet i andre etasje. En annen dør ble også ødelagt, har en nabo fortalt Aftonbladet.

Beboerne i boligblokka ble evakuert som følge av eksplosjonen. Flere personer fikk lettere skader, ifølge politiet.