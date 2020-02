Søreide venter fortsatt på svar fra USA

Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i Iraks hovedstad Bagdad 3. desember, og USA bekreftet at det var den iranske generalen som var mål for angrepet.

MQ-9 Reaper-dronen ble sendt fra Ain al-Asad-basen vest i Irak, der 70 norske soldater er stasjonert. Iran svarte på attentatet ved å skyte missiler mot basen fem dager senere.

FNs spesialrapportør for utenomrettslige henrettelser, Agnès Callamard, slo raskt fast at likvideringen av Soleimani var ulovlig og ba om uavhengig gransking.

Krever gransking

Callamard viste til at USA i sin begrunnelse opplyste at Soleimani ble likvidert «for å hindre framtidige iranske angrepsplaner».

– Framtidige er ikke det samme som nært forestående, som er en forutsetning i henhold til folkeretten, slo hun fast.

SV, Rødt og MDG mener Norge bør slutte opp om kravet fra FNs spesialrapportør, noe Søreide ikke har villet gjøre.

– Vi har ikke tatt stilling til Callamards forslag om en uavhengig gransking, opplyser statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet til NTB.

Venter fortsatt på svar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har heller ikke villet fordømme USAs likvidering av den iranske generalen, men har bedt amerikanerne om en begrunnelse.

– Vi har bedt USA om mer informasjon, sa hun til NTB. 9. januar. Dette gjentok hun i Stortinget seks dager senere.

– Vi er ikke kjent med bakgrunnen for angrepet på Soleimani og har bedt USA om mer informasjon, sa hun.

Svaret fra USA lar fortsatt vente på seg.

– Vi har ikke noe å legge til utover det utenriksministeren allerede har sagt, inkludert i redegjørelsen for Stortinget 15. januar, sier Halvorsen.