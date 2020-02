Trump deltar som første president i anti-abort-marsj

Trump kunngjorde onsdag at han deltar på det som er den største samlingen av abortmotstandere i USA.

– Ses på fredag … Stor forsamling! lød meldingen fra presidenten på Twitter.

March for Life arrangeres hvert år i forbindelse med årsdagen for den omstridte høyesterettsbeslutningen Roe v. Wade som åpnet for abort i USA i 1973.

Kvinnerettsforkjempere anklager Trump for å føre en abortfiendtlig politikk, og de har uttrykt bekymring for at høyesterettsbeslutningen står i fare.

I fjor deltok visepresident Mike Pence marsjen, som i år arrangeres for 47. gang i protest mot legaliseringen av abort.

Det hvite hus bekreftet onsdag at Trump blir den første presidenten til å delta på markeringen. Trump har tidligere talt til de frammøtte fra Det hvite hus via video.

Motstanden mot abort er sterk i mange deler av det amerikanske samfunn, og Trump har lovet å utnevne dommere til høyesterett som er abortmotstandere. Så langt har han utnevnt to av ni dommere til USAs øverste rettsorgan.