WHO berømmer Kina for smittetiltak

Leder Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) roser Kina for tiltakene som skal hindre spredning av et nytt lungevirus. WHO samles på nytt torsdag for å ta stilling til om organisasjonen skal erklære en internasjonal krise. Professor Didier Houssin (t.h.) leder krisekomiteen i WHO. Foto: Salvatore Di Nolfi / Keystone via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix