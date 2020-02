Schiff: Trump misbrukte makten og må avsettes

Lederen i etterretningskomiteen i Representantenes hus, demokraten Adam Schiff, fungerer som aktor i saken. Han slo onsdag fast at Trump har gjort seg skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre Kongressens etterforskning av dette.

Trump presset Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn for ubegrunnede påstander om korrupsjon, sa Schiff til de 100 senatorene i salen.

Utpressingen skal ha bestått i at Trump holdt tilbake 2,3 milliarder kroner i lovet militærhjelp til Ukraina.

Misbrukte makten

– President har ingen interesse av å bekjempe korrupsjon, slik han hevdet da han ble avslørt, fortsatte han.

– President Trump søkte utenlandsk innblanding i vårt demokratiske valg og misbrukte makten sin i et forsøk på å få hjelp utenfra til å styrke sin egen sjanse for å bli gjenvalgt, sa Schiff.

Biden leder kappløpet om å bli Demokratenes presidentkandidat og Trumps utfordrer i presidentvalget i november.

– Da presidentens plan ble avslørt, brukte han autoriteten han er gitt i et forsøkt på å dekke over det han hadde gjort, sa Schiff.

– Presidenten har vist at han tror at han er hevet over loven, la han til.

Kaller Schiff korrupt

Trump, som onsdag deltok på Verdens økonomiske forum i Davos, nekter for å ha gjort noe galt og slo onsdag tilbake og kalte Schiff «en korrupt politiker».

– De har ingen sak, det er bare en bløff, sa han under en pressekonferanse.

Demokratene har 24 timer på seg, fordelt på tre dager, til å legge fram beviser for anklagene de har fremmet mot Trump. Deretter er det forsvarernes tur.