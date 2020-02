Lørdag la dyrevernsaktivisten Osman Salih ut bilder og videoopptak fra Khartoums Al-Qureshi-park i Sudan som har skapt enormt engasjement i sosiale medier og høstet økende oppmerksomhet fra internasjonal presse. Blant dem som har omtalt saken er Independent , Daily Mail og Washington Post.

På bildene og opptakene, som først ble delt i et Facebook-innlegg, ser vi mishandlede løver som er redusert til radmagre skrotter av skinn og bein. På det ene opptaket reiser den ene av løvinnene seg på ustø bein og nærmest sjangler bortover.

Noen av dyrene har ubehandlede sår og skader, burene er skitne og drikkevannet ser ikke ut til å ha vært skiftet på lange tider.

«Å se disse dyrene i bur som har blitt behandlet på denne måten, fikk blodet mitt til å koke», skriver Salih på Facebook om det rystende synet.

– Hunnen er død



(Saken fortsetter under)

En syk og utmagret løvinne hviler i dyreparken Al-Qurashi Park i Khartoum, Sudan. Flere er døde allerede som følge av underernæring og ubehandlede skader. Foto: AP

Etter at bildene og videosnuttene begynte å gå viralt, er det blitt opprettet en online kampanje som med emneknaggen #SudanAnimalRescue som etterlyser hjelp for løvene. Og engasjementet øker i takt med oppmerksomheten saken har fått.

Tirsdag kom Salih med en trist oppdatering:

«Jeg er lei for å fortelle at den ene hunnen nå er død. Den andre ser ut til å komme seg. Hannløven er også ok.»

(Saken fortsetter under)



Stadig økende



Den massive oppmerksomheten har samtidig sørget for at løvene har fått medisinsk tilsyn og behandling. Interesseren for å donere er stadig økende, også fra utlandet. Samtidig forteller Salih at han har mottatt en rekke henvendelser om liknende forhold i andre dyreparker:

«Vi håper dette initiativet når ut til alle parker med ville dyr».

Dyreparkens direktør Essamelddine Hajjar oppgir den økonomiske krisen i Sudan som årsak til det som er skjedd med løvene.

I et intervju med nyhetsbyrået AFP forklarer han at pengemangelen har gjort at parkens ansatte ved flere anledninger har måttet bruke av egne midler for å sikre dyrene nok mat.