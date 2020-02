Eksplosjon i boligblokk i Norrköping

Nødetatene fikk melding om eksplosjonen klokka 6.14 onsdag morgen. Eksplosjonen skjedde innendørs i en trappeoppgang, og det er synlige skader i oppgangen.

– Eksplosjonen har skjedd i andre etasje i oppgangen, og to leiligheter har fått store skader, sier Lennart Ågren ved redningstjenesten i Östergötland til nyhetsbyrået TT.

Flere lettere skadd

Personene som bor i bygningen, er evakuert. Flere personer har fått lettere skader.

– Det er ingen alvorlige skader, og vi har fått ut alle, sier Lennart Ågren ved redningstjenesten i Östergötland til nyhetsbyrået TT.

I forbindelse med hendelsen er svensk politis nasjonale bombegruppe på vei til Norrköping for å undersøke stedet der eksplosjonen skjedde.

Politiet etterforsker hendelsen som blant annet drapsforsøk.

Flere eksplosjoner

Det har vært flere eksplosjoner i en rekke boligområder i Sverige den siste uka.

Senest ved midnatt natt til onsdag eksploderte en moped som var parkert utenfor et hus i Malmö, og natt til tirsdag ble en person skadd og rundt 50 personer evakuert etter to kraftige eksplosjoner i to boligblokker i Husby og Kista nordvest for Stockholm.

Svensk politi opplyste at de undersøker om eksplosjonene har sammenheng med sprengladningen som gikk av utenfor en boligblokk i Östermalm i Stockholm i forrige uke. Ingen ble skadd i den eksplosjonen.

