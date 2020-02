Flere amerikanske soldater behandles etter Iran-angrepet i Irak

Soldatene ble fløyet ut av Irak og til et amerikansk militærsykehus i Tyskland med mistanke om hjernerystelse. Det er ikke kjent hvor mange soldater det er snakk om, men anonyme, offisielle kilder opplyser at skal være få.

I forrige uke opplyste det amerikanske forsvaret at elleve soldater var fraktet til Tyskland og Kuwait med symptomer på hjernerystelse. Det ble først hevdet at ingen ble skadd i angrepet på militærbasen Ain al-Asad i Irak.

Også en militærbase i Nord-Irak ble rammet i den iranske hevnaksjonen. Ingen ble drept i angrepene.

Iran har bekreftet at angrepene var hevn for at USA hadde drept den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad tidligere i måneden. (©NTB)