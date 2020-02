Tirsdag formiddag talte USAs president Donald Trump under det 50th økonomiske forum i Davos. Presidenten valgte å benytte mye av tiden til å fortelle tilhørerne, som kommer fra hele verden, om hvordan hans administrasjon har klart å snu landets økonomi.

– Vi har vekket det fantastiske maskineriet som amerikansk næringsliv er. Økonomien blomstrer, og USA vinner som aldri før, sa Trump.

– Dårligere enn jeg hadde ventet



Nobelprisvinner i økonomi, Joseph Stiglitz, hadde et klart budskap etter å ha hørt talen til Trump

– Han burde ikke vært her. Han burde holdt seg hjemme og svare på tiltalene mot ham, sier økonomen.

Stiglitz sier det er ingen tvil om at Trumps handlinger, som han nå er trukket for riksrett for er ulovlige. Han mener også talen til Trump er omtrent som ventet.

Økonomen, som er professor ved Columbia Universitetet i New York, mener presidenten viste at han ikke hadde noen føling med hvilke bekymringer resten av verden har for klimaendringene.

– Og taleevnene var enda litt dårligere enn jeg hadde ventet.

– Burde holdt seg hjemme



– Feilinformasjonen om det som har skjedd i amerikansk økonomi var som ventet, sier Stiglitz og fortsetter:

– Han burde holdt seg hjemme.

Den kroatiske presidenten, Andrej Plenkovic, opplevde at Trumps tale handlet om at hans amerikanske kollega ønsket å skryte av seg selv, og det han har fått til. Særlig i økonomien.

– Talen vil utvilsom bidra til å posisjonere ham godt i et valgår... i USA.